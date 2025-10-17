Questo cane ha viaggiato in business class su un volo di 11 ore

Seduta composta, sguardo fiero e copertina morbida addosso. Non è una diva di Hollywood, ma Fifi, un bassotto nano di 4 anni che ha trasformato un volo di linea in un momento da red carpet. Da Hong Kong a Parigi, undici ore di puro comfort: poltrona reclinabile, letto personale e tanti fan tra l’equipaggio e i passeggeri. Non un capriccio, ma un vero viaggio di lusso, documentato in ogni dettaglio sui social dove Fifi è diventata una star. Il volo che ha incantato tutti. Mentre gli altri passeggeri cercavano di trovare posizione tra cuffie e cuscini, Fifi sonnecchiava beata nel suo posto in business class, con tanto di copertina e carezze continue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

