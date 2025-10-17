queste nike sono diventate le sneaker preferite di bradley cooper

L’ultima aggiunta all’immensa collezione di sneaker di Bradley Cooper sono le Moon Shoe di Nike e Jacquemus. Le sottilissime scarpe che il designer francese ha recuperato dagli archivi Nike sono appena state messe in vendita e, com’era prevedibile, gli appassionati di sneaker non hanno tardato a procurarsi il proprio paio. Cooper, che possiamo considerare un esperto dell’universo delle scarpe sportive, ha mostrato il suo lato più fashionista (forse con i consigli di Gigi Hadid) con un paio di Moon Shoe che, ben lontane dai classici modelli Jordan che tutti sognano di aggiungere alla propria collezione, rappresentano il segno dei tempi: la tendenza del momento, che privilegia silhouette minimaliste e affusolate. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

