D opo aver detto addio alla Thailandia, le coppie dell’ottava puntata di Pechino Express 2025 – sul tetto del mondo, in onda questa sera su Tv8 alle 21.30, inizieranno la loro nuova tappa in Nepal, dalla città di Katmandu a Pokhara. Gigi Campanile e Yuri Chechi saranno alle prese con ponti e funivie dalle altezze vertiginose. Giulio Berruti e Niccolò Maltese incontreranno un nuovo amico che li colpirà al cuore. Qualche incidente di percorso per le Sorelle e problemi con la legge per i Complici. Nessun Malus a sorpresa, pronto a ostacolare il cammino dei concorrenti. Pechino Express 2025 si può seguire ogni venerdì in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Questa sera le 5 coppie in gara affronteranno ponti sospesi e danze locali. Chi arriverà in semifinale?