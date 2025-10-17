Questa è la prima volta che so di un femminicidio di una persona che ho conosciuto Pamela Ricordo quando cenavamo insieme e andavamo in giro a Meleda… | Vladimir Luxuria in lacrime

Un femminicidio premeditato, nessuna umana comprensione per le azioni e in più il rischio che possa ancora uccidere. È stato convalidato il fermo di Gianluca Soncin il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini. E del femminicidio della 29enne si è parlato ieri a La Vita in Diretta con ospite Vladimir Luxuria, che conosceva Genini: “Tutte le volte che sento un episodio di femminicidio e ci sono troppi in Italia, provo dolore e rabbia. Questa è la prima volta che so di un femminicidio di una persona che ho conosciuto, Pamela, una ragazza solare, una ragazza che cercava l’anima gemella”, le parole della conduttrice che ha conosciuto Genini durante il reality L’Isola di Adamo ed Eva, in onda nel 2015 su Deejay Tv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

