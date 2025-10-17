Quelli che mi vogliono morto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Quelli che mi vogliono morto: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, 17 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quelli che mi vogliono morto (Those Who Wish Me Dead), film del 2021 diretto da Taylor Sheridan. È tratto dal romanzo Those Who Wish Me Dead di Michael Koryta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. La vigile del fuoco paracadutista Hannah Faber lavora in una torre di sorveglianza nella Contea di Park, in Montana; il suo è un lavoro complicato dalla depressione, che la affligge dal giorno in cui ha tentato invano di impedire la morte di un suo collega e di tre giovani campeggiatori in un incendio forestale. 🔗 Leggi su Tpi.it

