Quelli che mi vogliono morto | il film è tratto da una storia vera?
Diretto da Taylor Sheridan ( I segreti di Wind River ), Quelli che mi vogliono morto è un film d’azione che ruota attorno a Hannah ( Angelina Jolie ), una vigile del fuoco che non riesce a salvare tre ragazzini da un incendio boschivo. Tormentata dal senso di colpa, inizia gradualmente a perdersi nell’alcol e nell’autolesionismo. Nel frattempo, un ragazzino di nome Connor ( Finn Little ) fugge da Jacksonville, in Florida, con suo padre dopo che il capo di quest’ultimo è stato assassinato. Il loro obiettivo è raggiungere lo zio materno di Connor, Ethan ( Jon Bernthal ), un agente di polizia del Montana. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Testimone di un omicidio a soli 12 anni, Connor viene inserito in un programma di protezione testimoni. Ma gli assassini sono sulle sue tracce
