Quella non è la moglie Delia Alex Belli ripreso di nascosto | con chi l’hanno beccato

Alex Belli torna al centro del gossip. Nelle ultime ore il nome dell’attore e volto televisivo è tornato a circolare con insistenza sui social e nei salotti del web. Da anni Belli è uno dei personaggi più chiacchierati del mondo dello spettacolo, complici la sua carriera, le sue relazioni sentimentali e, soprattutto, l’originale equilibrio costruito con la moglie Delia Duran. Il loro matrimonio, infatti, è da tempo definito “aperto”, un concetto che i due hanno spiegato più volte e che continua a dividere l’opinione pubblica. Proprio quest’estate, nel corso di un’intervista rilasciata a “Storie al bivio show”, la coppia era tornata a parlare delle proprie dinamiche sentimentali, difendendo la libertà che li contraddistingue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altre letture consigliate

Siracusaoggi.it. . La storia di forza e Fede di Salvo Bisicchia diventa un libro. In collegamento la moglie Delia Catania - facebook.com Vai su Facebook

Alex Belli e la moglie Delia Duran passeggiano al ritmo di baci focosi - Alex Belli e Delia Duran desiderano avere un bebè e da tempo stanno provando a realizzare il loro sogno di allargare la famiglia. Segnala tgcom24.mediaset.it

Delia Duran è incinta? “Questo è un argomento molto delicato”/ La moglie di Alex Belli rivela che… - La coppia è stata protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip per il triangolo amoroso con Soleil Sorge Delia Duran: “mio marito Alex Belli è molto ... Scrive ilsussidiario.net

Delia Duran, chi è la moglie di Alex Belli / “Siamo una coppia aperta”, poi la rivelazione sui tradimenti - Delia Duran è una modella venezuelana che parteciperà come ospite ... Scrive ilsussidiario.net