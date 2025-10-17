Quella di Boots la serie Netflix queer ambientata tra i marines è una storia vera che puoi anche leggere
Nella serie Netflix Boots, un adolescente vittima di bullismo si arruola nel corpo dei Marine degli Stati Uniti e trova un nuovo scopo nella vita e un inaspettato cameratismo nella sua variopinta squadra di altre reclute. Con arguzia e molto cuore, questa tragicommedia racconta l'amicizia, la resilienza e la ricerca del proprio posto nel mondo, anche quando questo mondo sembra duro e spietato. La cosa migliore è che la storia, che scalda il cuore, è basata su fatti realmente accaduti. BOOTS. Liam Oh nel ruolo di Ray McAffey e Miles Heizer nel ruolo di Cameron Cope nella serie Netflix Boots Patti Perret Di cosa parla la serie tv. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
