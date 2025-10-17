Quel potere in tutte le sue forme

Il potere. In tutte le sue forme. In tutte le sue narrazioni. Uno dei macrotemi di Rainer Werner Fassbinder. Che nel 2025 avrebbe compiuto ottant’anni. Dettaglio che dà la misura di quanto se ne sia andato in fretta. Nonostante una produzione comunque ampissima. Se volete farvi un regalo, recuperate qualche film sulle piattaforme. "Le lacrime amare di Petra von Kant" o "Il matrimonio di Maria Braun" si trovano con una certa facilità. Ma intanto non perdetevi al Teatro Fontana "Se si ha l’amore in corpo non serve giocare al flipper", performance site specific di Phoebe Zeitgeist che chiude la rassegna Chiostri Suite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quel potere in tutte le sue forme

