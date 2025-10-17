Queen At The Opera | il grande tributo alla mitica band torna al Politeama Genovese

Dieci anni di tournée in Italia e all’estero. Dieci anni di sold out e pubblico in estasi. Straordinario omaggio ai Queen sospeso tra rock e musica sinfonica, “Queen At The Opera” spegne le prime dieci candeline e celebra l’anniversario con il 10th Anniversary Tour.Lo spettacolo, inizialmente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Questo venerdì siamo felici di ritornare al La Gare di Pompei (Na)per una grande cena spettacolo!! Affrettatevi col prenotare perché a quanto pare è gia quasi tutto pieno. . . #queenofbulsara #tributeband #freddiemercury #queen #brianmay #rogertaylor #john - facebook.com Vai su Facebook

“Queen at the opera”, una doppia data al Teatro delle Muse di Ancona con le musiche leggendarie della band britannica - «I Queen ci hanno lasciato un’eredità musicale inestimabile ed è per tutti noi un onore, ma anche un onere, interpretare con originalità, personalità e rispetto, brani che fanno parte ormai ... Secondo corriereadriatico.it

"Queen At The Opera" all'Auditorium Conciliazione - sinfonico basato sulle musiche dei leggendari Queen, torna all’Auditorium Conciliazione di Roma. Da romatoday.it

“Queen at the opera”, il rock è sinfonico con il mito di Freddie Mercury - Non solo un omaggio a una band leggendaria che ha, di fatto, rivoluzionato la musica rock, ma uno spettacolo che esalta quell’immaginario e ripropone la stessa energia e la stessa atmosfera che si ... Lo riporta bari.repubblica.it