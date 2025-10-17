Quattro maestri gelatieri messinesi volano alla semifinale italiana del Gelato Festival

Messinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La passione per il gelato artigianale made in Messina continua a conquistare palati e riconoscimenti. Sono quattro i gelatieri della città e della provincia che hanno conquistato un posto nella seconda semifinale italiana del Gelato Festival World Masters, il più importante torneo internazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

