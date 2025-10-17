Quattro incidenti in poche ore due sulla stessa strada | un ferito sulla statale

Brindisireport.it | 17 ott 2025

BRINDISI - Una serie di incidenti stradali ha segnato la giornata di oggi, venerdì 17 ottobre, nella provincia di Brindisi. Il bilancio è di quattro sinistri, con un ferito e diversi danni materiali. Il primo incidente si è verificato intorno alle 10:00 sulla strada provinciale 48 (San. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

