Quasi 2 kg di droga in casa a Nichelino | coppia arrestata
I carabinieri della tenenza di Nichelino hanno individuato una coppia italiana che presumibilmente forniva droga ai giovani del posto. L’indagine, condotta con l’ausilio di mezzi tecnici e mediante servizi di osservazione, ha permesso ai militari di accertare un fiorente mercato della droga con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
