Quarto Grado stasera i casi Pierina Paganelli e Chiara Poggi
Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in diretta questa sera, venerdì 17 ottobre, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma VideoNews dedicato alla cronaca nera, in onda alle 21.30 su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 17 ottobre 2025. Al centro del programma a cura di Siria Magri, il caso Garlasco: prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Tra i sospetti di corruzione e cambi di avvocati (c’è attesa per conoscere il nuovo legale che prenderà il posto di Massimo Lovati) diventa centrale la pista dei soldi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Misteri, cronaca e indagini raccontate con rigore e passione. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero vi aspettano con "Quarto Grado", stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook
Durante la puntata di “Quarto Grado” andata in onda venerdì 10 ottobre su Retequattro, è stato trasmesso un video in cui Andrea Sempio ha parlato del suo rapporto con l’avvocato Massimo Lovati https://ift.tt/XEUtmhV - X Vai su X
Quarto Grado, anticipazioni puntata di stasera 17 ottobre - Torna l'appuntamento del venerdì con il programma di cronaca condotto Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda in prima serata su Rete 4 ... Segnala corrieredellumbria.it
Garlasco, cambi di avvocati e pista dei soldi a Quarto Grado: le anticipazioni - Venerdì 17 ottobre, alle 21:30 su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. Riporta msn.com
Quarto Grado, anticipazioni stasera: possibile svolta nel caso Resinovich, si aspettano le analisi dei sacchi in cui era avvolto il cadavere - Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi- Lo riporta affaritaliani.it