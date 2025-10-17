Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in diretta questa sera, venerdì 17 ottobre, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma VideoNews dedicato alla cronaca nera, in onda alle 21.30 su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 17 ottobre 2025. Al centro del programma a cura di Siria Magri, il caso Garlasco: prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Tra i sospetti di corruzione e cambi di avvocati (c’è attesa per conoscere il nuovo legale che prenderà il posto di Massimo Lovati) diventa centrale la pista dei soldi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarto Grado, stasera i casi Pierina Paganelli e Chiara Poggi