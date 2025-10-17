Quarto Grado stasera i casi Pierina Paganelli e Chiara Poggi

Davidemaggio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in diretta questa sera, venerdì 17 ottobre, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma VideoNews dedicato alla cronaca nera, in onda alle  21.30 su  Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 17 ottobre 2025. Al centro del programma a cura di Siria Magri, il caso Garlasco: prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Tra i sospetti di corruzione e cambi di avvocati (c’è attesa per conoscere il nuovo legale che prenderà il posto di Massimo Lovati) diventa centrale la pista dei soldi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

quarto grado stasera i casi pierina paganelli e chiara poggi

© Davidemaggio.it - Quarto Grado, stasera i casi Pierina Paganelli e Chiara Poggi

Scopri altri approfondimenti

quarto grado stasera casiQuarto Grado, anticipazioni puntata di stasera 17 ottobre - Torna l'appuntamento del venerdì con il programma di cronaca condotto Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda in prima serata su Rete 4 ... Segnala corrieredellumbria.it

Garlasco, cambi di avvocati e pista dei soldi a Quarto Grado: le anticipazioni - Venerdì 17 ottobre, alle 21:30 su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. Riporta msn.com

Quarto Grado, anticipazioni stasera: possibile svolta nel caso Resinovich, si aspettano le analisi dei sacchi in cui era avvolto il cadavere - Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi- Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Quarto Grado Stasera Casi