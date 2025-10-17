Quarto Grado stasera 17 ottobre su Rete 4 | casi Pierina Paganelli e Chiara Poggi tutti gli ospiti

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano venerdì 17 ottobre, in diretta alle 21.30 su Rete 4, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di VideoNews a cura di Siria Magri dedicato ai grandi casi di cronaca nera. In primo piano le ultime novità sul caso Garlasco e sull’omicidio di Pierina Paganelli. Indice. Anticipazioni Quarto Grado 17 ottobre 2025: Caso Garlasco. Omicidio Pierina Paganelli: processo a Louis Dassilva e nuovi indizi. Ospiti in studio. Quando e dove vederlo. FAQ anticipazioni Quarto Grado 17 ottobre 2025. Anticipazioni Quarto Grado 17 ottobre 2025: Caso Garlasco. La puntata si concentrerà sull’inchiesta che riguarda Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Quarto Grado, stasera 17 ottobre su Rete 4: casi Pierina Paganelli e Chiara Poggi, tutti gli ospiti

