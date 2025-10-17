Quarto Grado stasera 17 ottobre su Rete 4 | casi Pierina Paganelli e Chiara Poggi tutti gli ospiti

Atomheartmagazine.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano venerdì 17 ottobre, in diretta alle 21.30 su Rete 4, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di VideoNews a cura di Siria Magri dedicato ai grandi casi di cronaca nera. In primo piano le ultime novità sul caso Garlasco e sull’omicidio di Pierina Paganelli. Indice. Anticipazioni Quarto Grado 17 ottobre 2025: Caso Garlasco. Omicidio Pierina Paganelli: processo a Louis Dassilva e nuovi indizi. Ospiti in studio. Quando e dove vederlo. FAQ anticipazioni Quarto Grado 17 ottobre 2025. Anticipazioni Quarto Grado 17 ottobre 2025: Caso Garlasco. La puntata si concentrerà sull’inchiesta che riguarda Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

quarto grado stasera 17 ottobre su rete 4 casi pierina paganelli e chiara poggi tutti gli ospiti

© Atomheartmagazine.com - Quarto Grado, stasera 17 ottobre su Rete 4: casi Pierina Paganelli e Chiara Poggi, tutti gli ospiti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

quarto grado stasera 17Garlasco in TV: il rebus della collana, la ‘vittoria’ di Venditti e la bordata di Raffaele Sollecito - Spunta un dettaglio forse mai analizzato nelle indagini del 2007, annullato il decreto di sequestro dell’ex pm: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado ... Secondo libero.it

quarto grado stasera 17Quarto Grado, stasera i casi Pierina Paganelli e Chiara Poggi - Quarto Grado: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in prima serata con i due casi del momento: Chiara Poggi e Pierina Paganelli. Si legge su davidemaggio.it

quarto grado stasera 17Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 ottobre 2025 - Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Da tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Quarto Grado Stasera 17