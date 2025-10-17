Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 17 ottobre 2025

. Questa sera, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Tra i sospetti di corruzione e cambi di avvocati (è attesa per conoscere il nuovo legale che prenderà il posto di Massimo Lovati) diventa centrale la pista dei soldi. 🔗 Leggi su Tpi.it

