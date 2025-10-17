Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore fondamentale per comprendere l’andamento dei costi energetici, sia per le famiglie che per le imprese. Al 17 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,118 €kWh (118,41 €MWh), confermando una fase di relativa stabilità rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il riferimento principale per la formazione delle offerte. Le tariffe possono essere fisse o variabili, monorarie o biorarie, e spesso includono servizi aggiuntivi o sconti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
