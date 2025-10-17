Quanto costa ’o bene all’Uci Cinema di Casoria anteprima del film di Alfonso Ciccarelli

In un’epoca segnata da violenza, disuguaglianze e perdita di punti di riferimento, il cinema può ancora essere uno specchio che costringe a guardarsi dentro. ‘”Quanto costa ’o bene’ “, il nuovo film scritto e diretto da Alfonso Ciccarelli, nasce come un atto di responsabilità civile e come un grido rivolto soprattutto ai giovani, chiamati a scegliere da che parte stare: tra l’indifferenza che uccide o il coraggio di reagire. L’opera – che debutta in anteprima nazionale martedì 21 ottobre 2025 alle ore 10:30 presso l’Uci Cinema di Casoria – non si limita a raccontare la cronaca di un male diffuso, ma la trasforma in un racconto di resistenza e rinascita, capace di scuotere le coscienze e di restituire dignità alla parola “bene”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it