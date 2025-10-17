Carlos Alcaraz ha guadagnato 16 milioni di dollari statunitensi nel corso di questa stagione (circa 13,67 milioni di euro), facendo riferimento soltanto agli emolumenti garantiti dai vari organizzatori in base ai risultati conseguiti nei tornei disputati nel corso della stagione (sono dunque esclusi gli introiti provenienti da sponsor e da altre voci, di cui non si conosce l’entità ufficiale). Jannik Sinner è invece fermo a 12,3 milioni di dollari (circa 10,51 milioni di euro), ma il distacco al grande rivale è dovuto alla squalifica di tre mesi, che tra febbraio e maggio gli ha impedito di rimpinguare il proprio conto corrente bancario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi può guadagnare Sinner nella finale contro Alcaraz nel Six Kings Slam? Cifre ben superiori agli Slam