Quante ricette sanitarie in Lombardia in 6 mesi? 17 milioni Polemica su quelle urgenti

Milano, 17 ottobre 2025 - “Nel primo semestre del 2025 in Lombardia sono state registrate oltre 17 milioni di prescrizioni sanitarie, a conferma della solidità e della capacità di risposta del sistema regionale. Le prestazioni effettivamente erogate sono state 6,5 milioni, di cui oltre 109 mila urgenze gestite entro 72 ore, nel pieno rispetto dei tempi previsti. Questi dati confermano che il sistema sanitario lombardo è efficiente, tuttavia, la quantità di prescrizioni ci invita a riflettere sull’appropriatezza e sull’uso consapevole dei servizi”. Questa la riflessione dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, commentando i dati pubblicati nei giorni scorsi sul sito di Regione Lombardia, relativo alle prescrizioni effettuate al sistema sanitario regionale, nel primo semestre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quante ricette sanitarie in Lombardia in 6 mesi? 17 milioni. Polemica su quelle urgenti

Scopri altri approfondimenti

TRIPPA: 13 RICETTE per riscoprire la regina del quinto quarto Per anni sulle tavole dei contadini, oggi rivalutata dagli chef: la trippa è tornata protagonista. Ma come si cucina davvero? E quante ricette esistono oltre alla classica preparazione? PRIMA DI TUT - facebook.com Vai su Facebook

In Lombardia 17 milioni di ricette in 6 mesi, Bertolaso: serve più attenzione ad appropriatezza prescrittiva - L’assessore regionale al Welfare: l’obiettivo è garantire che ogni prestazione sia effettivamente necessaria, utile e tempestiva, a beneficio di tutti i cittadini lombardi ... Riporta ilgiorno.it

Fascicolo sanitario elettronico in Lombardia/ Come ricevere ricette via mail o sms: la procedura - Fascicolo sanitario elettronico in Lombardia, esteso il periodo per richiedere di ricevere le ricette via mail e via sms: come fare Il fascicolo sanitario elettronico della Lombardia permette di ... Come scrive ilsussidiario.net

Ricette mediche, in Lombardia continueranno ad essere elettroniche: cosa sapere - La Regione Lombardia ha annunciato che non ci sarà nessuna interruzione nell’invio delle ricette mediche dematerializzate a partire dal 1° maggio per chi ancora non ha ancora confermato questa scelta ... Lo riporta tg24.sky.it