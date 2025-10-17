Quante persone arriveranno a Milano per le olimpiadi
Le due settimane delle olimpiadi invernali saranno una vera e propria prova del nove per Milano, ma soprattutto per la sua rete di trasporti (e ospitalità). Secondo le stime diffuse dal sindaco Giuseppe Sala, in città sono attese circa 800 mila persone durante i sedici giorni di competizione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
Quante persone e professionalità ci sono dietro il #Chatbot di una delle aziende telefoniche più importanti al mondo? In che modo un #DataAnalyst contribuisce al funzionamento di questo chatbot? Ne parliamo con Valentina https://youtu.be/It42IjXzrmQ #m - X Vai su X
Quante persone tra di voi conoscono il nome di Elvira Notari? Probabilmente pochissime. Eppure questa regista è stata una vera pioniera del cinema muto italiano, ha realizzato decine di lungometraggi e raggiunto una fama internazionale. Ma con l'avvento d - facebook.com Vai su Facebook