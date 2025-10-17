Quante persone arriveranno a Milano per le olimpiadi

Le due settimane delle olimpiadi invernali saranno una vera e propria prova del nove per Milano, ma soprattutto per la sua rete di trasporti (e ospitalità). Secondo le stime diffuse dal sindaco Giuseppe Sala, in città sono attese circa 800 mila persone durante i sedici giorni di competizione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it