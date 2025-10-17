Quando nei fiumi europei nuotavano gli ippopotami
Un nuovo studio svela che gli ippopotami vivevano in Europa fino ad "appena" 31.000 anni fa, sopravvivendo nel fiume Reno molto più lungo di quanto pensato in precedenza e nel bel mezzo di una lunga fase di glaciazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Caro Baricco, a tanti europei con la guerra sotto casa non puoi dire tranquilli, «difenderemo ogni singolo metro della civiltà che stiamo immaginando, e non lo faremo con le armi, ma con l’ottusa pazienza con cui l’animale cerca l’acqua e i fiumi il mare» - X Vai su X
3 milioni di euro per riqualificare fiumi, laghi e acque sotterranee piemontesi. La Regione ha pubblicato la graduatoria del Bando AcqueVive 2025, finanziando 14 progetti per un valore complessivo di 2,35 milioni di euro. Per la prima volta, oltre ai corsi d’acqu - facebook.com Vai su Facebook