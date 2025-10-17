Quando MotoGP e F1 oggi 17 ottobre | orari prove libere e qualifiche Sprint streaming programma TV8 e Sky
Venerdì 17 ottobre inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Ad Austin andranno in scena le prove libere e le sprint qualifying del GP di USA per quanto riguarda la F1, a Philipp Island spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP di Australia per la MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a una sessione di prove libere per la F1 e al turno che determinerà la griglia di partenza per la Sprint Race di domani, mentre in terra oceanica si disputeranno alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it
