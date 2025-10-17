"In Italia l’arte si è innamorata dell’industria. Ecco perché l’industria è un fatto culturale”. La sintesi di Gio Ponti, uno dei padri dell’architettura e del design italiano del Novecento (suoi, tra l’altro, i progetti del Grattacielo Pirelli, del palazzo dell’Assolombarda e del “Trifoglio” del Politecnico a Milano, oltre che di una miriade di oggetti d’arredamento del “bello e ben fatto”) racconta bene il senso d’una stagione virtuosa che va dagli anni Cinquanta ai primi Settanta e in cui le relazioni tra il mondo imprenditoriale e quello della cultura stimolavano una creatività originale che investiva produzione, consumi, stili di vita e canoni di rappresentazione di una complessa e vivace modernità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quando l’impresa diventa cultura