Quando le porte della moda italiana si aprono al pubblico

Ci sono luoghi che restano invisibili per undici mesi all’anno. Atelier dove nascono gli abiti che vediamo sfilare sulle passerelle, laboratori dove mani esperte trasformano la materia in bellezza, manifatture dove si custodiscono segreti tramandati da generazioni. Il 25 e 26 ottobre, per il nono anno consecutivo, ApritiModa aprirà le porte di circa cento realtà della moda italiana, da nord a sud della penisola. L’iniziativa, ideata dalla giornalista Cinzia Sasso nel 2017, è diventata un appuntamento atteso da migliaia di appassionati che vogliono vedere con i propri occhi dove prende forma il Made in Italy. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Quando le porte della moda italiana si aprono al pubblico

