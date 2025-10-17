Quando la moda sposa lo sport | l' attività fondata dai due fratelli celebra il decennale e veste il Forlì calcio
Dieci anni di stile, passione e amore per la propria città. Il fashion brand forlivese “Il Chiodo”, fondato dai fratelli Mario e Andrea Bondi, celebra il suo decimo anniversario con un’iniziativa che intreccia moda e sport, eleganza e spirito di squadra.?Dopo aver conquistato clienti in tutta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
