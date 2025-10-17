Quando Keanu rischiò di diventare KC | il primo no a Hollywood
All’inizio della sua carriera, Keanu Reeves si è trovato davanti a una richiesta netta: cambiare nome per entrare nei meccanismi di Hollywood. Fu un passaggio breve, ma significativo, che oggi l’attore rievoca con ironia e lucidità, come una prova iniziatica affrontata a vent’anni tra aspettative, dubbi e una scelta di identità. Un “benvenuto” che pesa: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
