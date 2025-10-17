Quando il rispetto fa acqua da tutte le parti…

C’è chi dice che l’integrazione sia un ponte. Bene, ma se il ponte finisce in una fontana di San Pietro, allora qualcosa dev’essere andato storto. L’episodio di questo extracomunitario che si è spogliato e ha pensato bene di urinare nella basilica più sacra della cristianità non è solo un fatto di cronaca: è il simbolo . Quando il rispetto fa acqua da tutte le parti. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Quando il rispetto fa acqua da tutte le parti…

