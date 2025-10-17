Quando il riconoscimento facciale non riconosce la tua faccia

Wired.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si stima che 100 milioni di persone nel mondo convivano con differenze o anomalie facciali. E con la diffusione delle tecnologie di riconoscimento facciale, alcune di loro raccontano di essere escluse da sistemi e servizi essenziali. 🔗 Leggi su Wired.it

quando il riconoscimento facciale non riconosce la tua faccia

© Wired.it - Quando il riconoscimento facciale non riconosce la tua faccia

