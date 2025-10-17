Quando chiamarono i carabinieri durante una mia gara | l' aneddoto di Battocletti fa ridere tutti

Inizia la seconda stagione di “Un altro podcast” e si riparte con la puntata live dal Festival dello Sport di Trento in cui Nadia Battocletti, intervistata da Chiara Soldi, racconta la sua storia. La regina italiana del mezzofondo si è messa in luce con i suoi successi eccezionali e con la sua storia profondamente legata alla passione per la corsa. Fresca di doppia medaglia ai Mondiali di Tokyo, l'azzurra ora lancia la sfida alle fuoriclasse africane. Guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Quando chiamarono i carabinieri durante una mia gara": l'aneddoto di Battocletti fa ridere tutti

