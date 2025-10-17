Quando arriva e dove alloggia l’Inter a Roma

Dove alloggia l’Inter a Roma. Dopo la pausa nazionali riparte il campionato con la settima giornata. Tra le sfide più calde ci sarà Roma-Inter, una classica del calcio italiano che quest’anno ha un sapore ancora più importante perché i giallorossi sono primi in classifica e i nerazzurri inseguono. Chivu presenterà la gara alle ore 14 da Appiano Gentile. Poi la squadra salirà sul bus che li condurrà all’aeroporto di Milano Linate per la partenza verso Roma. La partenza dell’aereo è fissata alle 17. Dove alloggia l’Inter a Roma. Circa 60 minuti di volo e l’atterraggio a Roma Fiumicino. Da lì lo spostamento verso l’albergo scelto dall’Inter per la trasferta che sarà il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel situato in zona Monte Mario e non molto lontano dallo Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it