Qualità eccellente ma rese sotto le attese | chiusa la campagna del pomodoro da industria
La campagna 2025 del pomodoro da industria si è chiusa con un bilancio nel complesso positivo sul piano qualitativo, ma con rese produttive inferiori alle aspettative. Il Piacentino, che rappresenta uno dei poli produttivi più importanti del Nord Italia con oltre 10.000 ettari coltivati e un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Castagna di Serino Igp, eccellente la qualità 2025 Resa in calo del 20%, ma il Consorzio punta al mercato globale. L'aggregazione come leva strategica #mysnack #castagne #igp #serino @raffaelaqu - X Vai su X
Castagna di Serino Igp, eccellente la qualità 2025 Resa in calo del 20%, ma il Consorzio punta al mercato globale. L'aggregazione come leva strategica #mysnack #castagne #igp #serino - facebook.com Vai su Facebook