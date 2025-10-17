Qualiano opposizione all’attacco | Sindaco dimentica le regole della buona amministrazione
Polemica in città dopo l’evento di saluto al comandante dei Carabinieri Giusa. I consiglieri Di Procolo, Porcelli e Russo: “Apprendiamo tutto dallo stato WhatsApp del Sindaco, nessun invito ufficiale”.. Qualiano. Scoppia la polemica politica in città dopo il post pubblicato ieri sui social dai consiglieri comunali di opposizione Avv. Vittorio Di Procolo, Avv. Massimiliano Porcelli e Paolo Russo. Nel mirino, l’organizzazione dell’evento istituzionale tenutosi ieri pomeriggio alle ore 17:00 presso la sala consiliare del Comune di Qualiano, dedicato al saluto del Maresciallo Giusa, comandante della Stazione dei Carabinieri, in partenza per una nuova destinazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
