Quali sono le città del mondo dove si mangia meglio | l'Italia è fuori dalla classifica

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 erano state premiate Roma e Firenze, tra le città migliori del mondo per il cibo: quest'anno, invece, nessuna italiana è riuscita a entrare in top 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sono citt224 mondo mangiaQuali sono le città del mondo dove si mangia meglio: l’Italia è fuori dalla classifica - Nel 2024 erano state premiate Roma e Firenze, tra le città migliori del mondo per il cibo: quest'anno, invece, nessuna italiana è riuscita a entrare ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Citt224 Mondo Mangia