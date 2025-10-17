Qualcosa che brilla | Michela Marzano dà voce ai silenzi della Generazione Z

L'adolescenza è sempre stata "sconcertante" per gli adulti che non si ricordano che adolescenti sono stati. Ma l'attuale generazione, per loro, è quasi "incomprensibile". A questo mondo la filosofa Michela Marzano dedica un romanzo, "Qualcosa che brilla" (Rizzoli), che presenta al BPER Forum di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Michela Marzano tornerà nella sua Campi Salentina (Le) a presentare il nuovo libro, il romanzo “Qualcosa che brilla” edito da Rizzoli L’appuntamento è per DOMENICA 26 OTTOBRE alle ore 18:30 nella Sala Don Pietro Serio in piazza Libertà a CAMPI SA - facebook.com Vai su Facebook

Michela Marzano, ragazzi e ragazze chiedono di essere ascoltati - (di Mauretta Capuano) MICHELA MARZANO, QUALCOSA CHE BRILLA (RIZZOLI, PP 283, EURO 19,00) In un romanzo intimo, corale, con una struttura diversa da tutti i suoi libri precedenti, Michela Marzano ci ... Scrive ansa.it

Non è gioventù bruciata, ascoltiamo i nostri ragazzi. Il nuovo romanzo di Michela Marzano - E se provassimo a tuffarci nel dolore dell’adolescenza, invece di inventarci nuovi obblighi e divieti? Segnala repubblica.it

Salute mentale: la prima cura è l’ascolto - Intervista alla filosofa Michela Marzano che nell'ultimo libro Qualcosa che brilla dà voce ai ragazzi e alla loro ansia ... msn.com scrive