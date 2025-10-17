Qual è la frutta meno acida che può mangiare anche chi soffre di reflusso gastrico?

Pere, mele, pesche, ananas hanno il giusto livello di acidità per essere mangiate anche da chi soffre di problemi gastrici.

Quali sono i frutti che contengono meno zuccheri? - Queste sono indubbiamente le giornate più calde dell'anno, e i consigli per sopravvivere a temperature così alte sono sempre gli stessi: bere tanta acqua, non esporsi al sole nelle ore più calde, ...

Frutta di stagione in autunno - Se proprio si vuole scegliere un frutto meno ricco, kiwi e mele possono essere la soluzione.

Frutta con meno zucchero, quale mangiare in estate? - La caratteristica di questa particolare frutta è quella di contenere sostanze nutritive fondamentali per l'organismo: angurie, meloni, pesche e anche le fragole sono infatti fonti di vitamine, sali ...