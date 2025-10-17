Qual è la frutta meno acida che può mangiare anche chi soffre di reflusso gastrico?

Gazzetta.it | 17 ott 2025

Pere, mele, pesche, ananas hanno il giusto livello di acidità per essere mangiate anche da chi soffre di problemi gastrici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

