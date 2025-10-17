Putin-Trump possibile incontro in Ungheria tra 15 giorni Corte penale internazionale | Budapest deve arrestarlo

17 ott 2025

(Adnkronos) – Un nuovo incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump per fare un passo avanti sulla via della pace tra Russia e Ucraina è "possibile entro due settimane". La conferma arriva dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all'indomani della telefonata tra il presidente russo e il presidente americano, con quest'ultimo che ha ipotizzato il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

