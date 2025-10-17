Putin-Trump possibile incontro in Ungheria tra 15 giorni Corte penale internazionale | Budapest deve arrestarlo

(Adnkronos) – Un nuovo incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump per fare un passo avanti sulla via della pace tra Russia e Ucraina è "possibile entro due settimane". La conferma arriva dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all'indomani della telefonata tra il presidente russo e il presidente americano, con quest'ultimo che ha ipotizzato il .

la Repubblica. . Vladimir Putin ci è riuscito ancora una volta. Con l'ultima telefonata di due ore e mezza, non solo ha convinto Donald Trump ad abbandonare minacce e ultimatum, ma gli ha anche strappato una vittoria. Dopo il bilaterale dello scorso agosto ad

Donald #Trump ha sentito Vladimir #Putin: "Telefonata molto produttiva, vedrò personalmente il presidente russo, ci sarà un incontro in Ungheria direi nel giro di un paio di settimane". Così ieri il presidente Usa che oggi incontrerà Volodymyr #Zelensky alla Ca

Trump-Putin, spiraglio per la pace: «Ci rivediamo a Budapest». La telefonata tra i leader (e il summit in due settimane) - Donald Trump ha parlato ieri sera per due ore al telefono con Vladimir Putin e il colloquio è stato molto produttivo, scrive il presidente Usa sui social, «un grande ...

Il Cremlino: «Incontro Putin-Trump possibile entro due settimane» - Il nuovo incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, annunciato dal presidente Usa, «potrebbe effettivamente aver luogo entro due settimane o poco più tardi».

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo vertice Trump-Putin - Come riporta Axios, Trump ha scherzato durante la chiamata, chiedendo a Putin se gli dispiacesse se gli Stati Uniti fornissero "un paio di migliaia di Tomahawk" all'Ucraina, ma ha anche espresso ...