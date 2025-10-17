Putin-Trump il nuovo incontro a Budapest | c’è tensione per il mandato di cattura della Cpi

La telefonata tra il presidente americano, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin, si è conclusa con la promessa di un incontro entro le prossime due settimane, al fine di discutere dal vivo le criticità legate al conflitto in ucraina. Ad annunciarlo è stato lo stesso titolare della Casa Bianca, il quale ha anche confermato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Putin-Trump, il nuovo incontro a Budapest: c’è tensione per il mandato di cattura della Cpi

