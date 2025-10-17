Putin-Trump il nuovo incontro a Budapest | c’è tensione per il mandato di cattura della Cpi

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La telefonata tra il presidente americano, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin, si è conclusa con la promessa di un incontro entro le prossime due settimane, al fine di discutere dal vivo le criticità legate al conflitto in ucraina. Ad annunciarlo è stato lo stesso titolare della Casa Bianca, il quale ha anche confermato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

putin trump il nuovo incontro a budapest c8217232 tensione per il mandato di cattura della cpi

© Ildifforme.it - Putin-Trump, il nuovo incontro a Budapest: c’è tensione per il mandato di cattura della Cpi

Argomenti simili trattati di recente

putin trump nuovo incontroPerché Trump e Putin hanno scelto Budapest per il loro nuovo incontro? - La relazione tra i due leader continua a muoversi su una linea instabile, fatta di fasi di intesa e momenti di scontro. Come scrive tg24.sky.it

putin trump nuovo incontroCosa dobbiamo aspettarci dal nuovo vertice Trump-Putin - Come riporta Axios, Trump ha scherzato durante la chiamata, chiedendo a Putin se gli dispiacesse se gli Stati Uniti fornissero “un paio di migliaia di Tomahawk” all’Ucraina, ma ha anche espresso ... Scrive startmag.it

putin trump nuovo incontroBudapest, capitale del nuovo ordine mondiale: Orbán celebra il suo trionfo tra Trump e Putin - Trump si terrà a Budapest conferma una tendenza che non nasce certo oggi ... Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Putin Trump Nuovo Incontro