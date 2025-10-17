Putin in Ungheria? Viaggio ad alto rischio | le strategie di Mosca per garantire la sicurezza

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cremlino valuta tre scenari per portare Putin in Europa in vista dell'incontro con Trump. Tra spazio aereo chiuso, rischio droni e rotte sorvegliate, ogni opzione comporta implicazioni strategiche delicate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

putin in ungheria viaggio ad alto rischio le strategie di mosca per garantire la sicurezza

© Tgcom24.mediaset.it - Putin in Ungheria? Viaggio ad alto rischio: le strategie di Mosca per garantire la sicurezza

Contenuti che potrebbero interessarti

putin ungheria viaggio altoTrump e Putin si incontreranno a Budapest. «Possibile svolta per la pace in Ucraina». Cosa è emerso dalla telefonata tra i due leader - Dopo settimane di silenzio diplomatico e un lungo colloquio telefonico, Donald Trump e Vladimir Putin si preparano a incontrarsi di persona. Segnala msn.com

putin ungheria viaggio altoCosa dobbiamo aspettarci dal nuovo vertice Trump-Putin - Come riporta Axios, Trump ha scherzato durante la chiamata, chiedendo a Putin se gli dispiacesse se gli Stati Uniti fornissero “un paio di migliaia di Tomahawk” all’Ucraina, ma ha anche espresso ... Secondo startmag.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Ungheria Viaggio Alto