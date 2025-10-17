Putin in Ungheria? Viaggio ad alto rischio | le strategie di Mosca per garantire la sicurezza

Il Cremlino valuta tre scenari per portare Putin in Europa in vista dell'incontro con Trump. Tra spazio aereo chiuso, rischio droni e rotte sorvegliate, ogni opzione comporta implicazioni strategiche delicate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin in Ungheria? Viaggio ad alto rischio: le strategie di Mosca per garantire la sicurezza

