Putin e Trump uniti da un tunnel? Il mega-progetto che cambierà la storia

Il progetto audace di un tunnel di collegamento stradale e ferroviario tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d’America si staglia all’orizzonte come una delle proposte infrastrutturali più ambiziose del ventunesimo secolo. Questa idea, che va ben oltre la semplice ingegneria, è stata avanzata da Kirill Dmitriev, l’inviato speciale del Cremlino per gli investimenti esteri e, cosa cruciale, il principale sostenitore e promotore di una rinnovata distensione e riavvicinamento tra Mosca e Washington. Questo riavvicinamento è concepito per essere saldamente ancorato alle opportunità di business, in particolare nel settore delle grandi costruzioni e delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Putin e Trump uniti da un tunnel? Il mega-progetto che cambierà la storia

Altri contenuti sullo stesso argomento

la Repubblica. . Vladimir Putin ci è riuscito ancora una volta. Con l'ultima telefonata di due ore e mezza, non solo ha convinto Donald Trump ad abbandonare minacce e ultimatum, ma gli ha anche strappato una vittoria. Dopo il bilaterale dello scorso agosto ad - facebook.com Vai su Facebook

Donald #Trump ha sentito Vladimir #Putin: "Telefonata molto produttiva, vedrò personalmente il presidente russo, ci sarà un incontro in Ungheria direi nel giro di un paio di settimane". Così ieri il presidente Usa che oggi incontrerà Volodymyr #Zelensky alla Ca - X Vai su X

Putin e Trump uniti da un tunnel? Il mega-progetto che cambierà la storia - Il progetto audace di un tunnel di collegamento stradale e ferroviario tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d'America si staglia all'orizzonte come ... Come scrive thesocialpost.it

Russia e Usa più vicini, l'idea di Mosca: un tunnel tra Stretto di Bering e Alaska per collegarli - "Immaginatevi di connettere gli Stati Uniti e la Russia, le Americhe e l'Eurasia con il Putin- adnkronos.com scrive

Trump sente Putin, 'ci vedremo a Budapest'. Il Cremlino confera: 'Vertice entro 2 settimane'. Zelensky a Washington - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Scrive ansa.it