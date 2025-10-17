Putin e Trump uniti da un tunnel? Il mega-progetto che cambierà la storia

17 ott 2025

Il progetto audace di un tunnel di collegamento stradale e ferroviario tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d’America si staglia all’orizzonte come una delle proposte infrastrutturali più ambiziose del ventunesimo secolo. Questa idea, che va ben oltre la semplice ingegneria, è stata avanzata da Kirill Dmitriev, l’inviato speciale del Cremlino per gli investimenti esteri e, cosa cruciale, il principale sostenitore e promotore di una rinnovata distensione e riavvicinamento tra Mosca e Washington. Questo riavvicinamento è concepito per essere saldamente ancorato alle opportunità di business, in particolare nel settore delle grandi costruzioni e delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

