Putin a Budapest il giallo del volo e l' obbligo di arresto | da Kaliningrad alla Turchia le possibili rotte

La scelta di Budapest come sede del prossimo vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin rappresenta l'ennesimo ceffone alla Corte Penale dell'Aja e al diritto internazionale, in pieno stile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Putin a Budapest, il giallo del volo e l'obbligo di arresto: da Kaliningrad alla Turchia, le possibili rotte

