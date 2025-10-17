Putin a Budapest il giallo del volo e l' obbligo di arresto | da Kaliningrad alla Turchia le possibili rotte

La scelta di Budapest come sede del prossimo vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin rappresenta l'ennesimo ceffone alla Corte Penale dell'Aja e al diritto internazionale, in pieno stile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

putin a budapest il giallo del volo e l obbligo di arresto da kaliningrad alla turchia le possibili rotte

© Ilmessaggero.it - Putin a Budapest, il giallo del volo e l'obbligo di arresto: da Kaliningrad alla Turchia, le possibili rotte

putin budapest giallo voloPutin a Budapest, il giallo del volo e l'obbligo di arresto: da Kaliningrad alla Turchia, le possibili rotte - La scelta di Budapest come sede del prossimo vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin rappresenta l'ennesimo ceffone alla Corte Penale dell'Aja e al diritto internazionale, in pieno ... Segnala msn.com

