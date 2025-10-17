Putin a Budapest entro due settimane | ma cosa accadrà allo zar ricercato dalla Corte penale?
Un nuovo vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe svolgersi a Budapest entro le prossime due settimane. La conferma è arrivata direttamente dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo la lunga telefonata di due ore e mezza tra i due leader, l’ottava dall’inizio del secondo mandato del presidente americano. L’obiettivo dichiarato del faccia a faccia è fare un passo avanti sulla via della pace tra Russia e Ucraina, dopo oltre tre anni di conflitto. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l’iniziativa attraverso il portavoce Olof Gill. Tuttavia, al di là delle implicazioni politiche e diplomatiche, l’eventuale arrivo di Putin sul suolo ungherese solleva questioni logistiche e legali di straordinaria complessità. 🔗 Leggi su Cultweb.it
