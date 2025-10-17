Putin a Budapest entro due settimane | ma cosa accadrà allo zar ricercato dalla Corte penale?

Cultweb.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe svolgersi a Budapest entro le prossime due settimane. La conferma è arrivata direttamente dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo la lunga telefonata di due ore e mezza tra i due leader, l’ottava dall’inizio del secondo mandato del presidente americano. L’obiettivo dichiarato del faccia a faccia è fare un passo avanti sulla via della pace tra Russia e Ucraina, dopo oltre tre anni di conflitto. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l’iniziativa attraverso il portavoce Olof Gill. Tuttavia, al di là delle implicazioni politiche e diplomatiche, l’eventuale arrivo di Putin sul suolo ungherese solleva questioni logistiche e legali di straordinaria complessità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

putin a budapest entro due settimane ma cosa accadr224 allo zar ricercato dalla corte penale

© Cultweb.it - Putin a Budapest entro due settimane: ma cosa accadrà allo zar ricercato dalla Corte penale?

Leggi anche questi approfondimenti

putin budapest entro duePutin sente Orban, il Cremlino conferma: "Entro due settimane il vertice a Budapest voluto da Trump" - La possibile accelerazione sulle trattative avviene mentre il leader ucraino Volodymyr Zelensky è a Washington per discutere con Trump dell'invio di missili Tomahawk ... Si legge su today.it

putin budapest entro dueTrump sente Putin, 'ci vedremo a Budapest'. Il Cremlino confera: 'Vertice entro 2 settimane'. Zelensky a Washington - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Scrive ansa.it

putin budapest entro dueTrump: «Vedrò Putin a Budapest, gli ho detto 'E se mando i Tmahawk a Kiev?' L'idea non gli è piaciuta» - (LaPresse) Trump ha dichiarato alla Casa Bianca che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in Ungheria «entro due settimane» per cercare di risolvere la guerra in Ucraina. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Putin Budapest Entro Due