Putin a Budapest Cpi | Il mandato di cattura è ancora valido

La Corte penale internazionale ha precisato che il recesso di uno Stato dallo Statuto di Roma «non ha alcun effetto sui procedimenti in corso o su qualsiasi questione già all'esame della Corte prima della data in cui il recesso ha avuto effetto». Lo ha spiegato all'Ansa l'organo giudiziario dell'Aja in merito alla validità del mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin, qualora il presidente russo dovesse recarsi in Ungheria per un colloquio con Donald Trump. La Corte ha inoltre ricordato che l'esecuzione delle sue decisioni «è un obbligo giuridico e una responsabilità» a cui gli Stati parte sono tenuti.

