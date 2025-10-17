Putin a Budapest Cpi | Il mandato di cattura è ancora valido
La Corte penale internazionale ha precisato che il recesso di uno Stato dallo Statuto di Roma «non ha alcun effetto sui procedimenti in corso o su qualsiasi questione già all’esame della Corte prima della data in cui il recesso ha avuto effetto». Lo ha spiegato all’Ansa l’organo giudiziario dell’Aja in merito alla validità del mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin, qualora il presidente russo dovesse recarsi in Ungheria per un colloquio con Donald Trump. La Corte ha inoltre ricordato che l’esecuzione delle sue decisioni «è un obbligo giuridico e una responsabilità» a cui gli Stati parte sono tenuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#TG2000 - Le speranze di pace per l’Ucraina. Nelle prossime ore, l’incontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca. #17ottobre #Zelensky #CasaBianca #Budapest #Trump #Putin #Ucraina #NATO #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Po - facebook.com Vai su Facebook
Vertice Putin-Trump a Budapest, il rebus della rotta aerea. La sede una beffa per Kiev - X Vai su X
Trump sente Putin: "Ci vedremo a Budapest". La Corte penale frena: "Il mandato di cattura è valido" - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Come scrive ansa.it
Cpi, Putin in Ungheria? 'Obbligo di arresto è valido' - "Il recesso dallo Statuto di Roma ha effetto un anno dopo il deposito della notifica di recesso presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, depositario dei trattati ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Trump e Putin si incontreranno a Budapest. È il momento del realismo dell’Unione - La portavoce della Commissione: "Le sanzioni riguardano solo i loro beni" ... Si legge su eunews.it