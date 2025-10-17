Put Your Soul On Your Hand and Walk | Gaza vista da una finestra raccontata con uno smartphone e ricordata con il corpo
Dopo la voce di Hind Rajab ecco il volto di Fatma Hassona. E, potendoli mettere a confronto, si può affermare che il documentario dell’iraniana esule Sepideh Farsi sia ancor più potente, pregnante e “significante” della ricostruzione docu-ficion della tunisina Kaouther ben Hania. E questo perch- tra le proiezioni speciali della 20ma Festa del Cinema di Roma dopo la sua premiere mondiale a Cannes nella sezione Acid – è una testimonianza tanto vibrante quanto straziante di chi non ha mai mollato pur abitando sotto le bombe israeliane di Gaza. Documentario “video-telefonico”, il film di Farsi nasce dall’incontro con la fotoreporter Fatma Hassona residente con la sua famiglia in Gaza City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
