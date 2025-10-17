Può arrivare in Italia L’allarme di Bassetti dopo l’allerta sanitaria e l’epidemia nel paese

Il Giappone si trova nel pieno di un’allerta sanitaria che sta attirando l’attenzione internazionale: l’influenza è stata ufficialmente dichiarata un’epidemia nazionale. Un numero di infezioni superiore alle 6mila, del tutto anomalo per questo periodo dell’anno, ha spinto le autorità a intervenire con misure urgenti. Gli esperti temono che il fenomeno possa estendersi anche ai paesi vicini, e successivamente all’Europa, dove l’inverno è alle porte. Tuttavia, i responsabili della sanità nipponica precisano che, pur trattandosi di un’epidemia fuori stagione, non ci sono al momento indicazioni che possa evolvere in una pandemia globale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it