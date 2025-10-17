Punto nascita di Sapri la Fials denuncia | Gestione caotica e umiliante
Riapre il Punto nascita dell’ospedale di Sapri, ma la Fials Salerno denuncia una "gestione caotica" e la "totale mancanza di dialogo" da parte dei vertici del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell’Asl Salerno, accusati di ignorare i problemi organizzativi. La denuncia del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
