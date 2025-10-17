Punto nascita di Sapri la Fials denuncia | Gestione caotica e umiliante

Salernotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre il Punto nascita dell’ospedale di Sapri, ma la Fials Salerno denuncia una "gestione caotica" e la "totale mancanza di dialogo" da parte dei vertici del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell’Asl Salerno, accusati di ignorare i problemi organizzativi. La denuncia del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

punto nascita sapri fialsRiapertura Punto Nascita a Sapri. Fials Salerno: “Una vittoria per il territorio, ma non si trasformi in una farsa organizzativa” - La Fials Salerno esprime soddisfazione per la riapertura del Punto Nascita dell’ospedale di Sapri, ma allo stesso tempo denuncia una gestione caotica e una totale mancanza di dialogo da parte dei ... Segnala ondanews.it

punto nascita sapri fialsLa denuncia della Fials Salerno: “Serve chiarezza nella gestione del Punto nascita di Sapri” - La Fials Salerno plaude alla riapertura del Punto nascita di Sapri, ma denuncia una gestione caotica e la totale mancanza di dialogo dei vertici Asl con il personale sanitario. Secondo infocilento.it

punto nascita sapri fialsLa battaglia per il punto nascita di Sapri arriva in Senato - La mobilitazione popolare a tutela del punto nascita dell’Ospedale di Sapri ha varcato le soglie del Parlamento. infocilento.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Punto Nascita Sapri Fials