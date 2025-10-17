Pulizie intensive lunedì tocca al quartiere San Lazzaro

Lunedì 20 ottobre le Pulizie Intensive arrivano in zona San Lazzaro. Via Galante, via Giolitti e via Sonnino saranno interessate da un intervento di igiene profonda. L’iniziativa, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga, fa parte di un piano mirato a garantire una città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

