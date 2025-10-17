Pulisic ko | lesione al bicipite femorale I tempi di recupero? Da tre settimane a più di un mese

Brutte notizie per il Milan, che dopo Rabiot, Saelemaekers ed Estupinan, perde anche il suo campione a stelle e strisce a causa di un’inutile amichevole. Dunque, non solo il Napoli alle prese con continui infortuni muscolari ed ormai la conclusione è sotto gli occhi di tutti: è colpa di un calendario estremamente intasato. Christian Pulisic è finito ko durante un amichevole degli Stati Uniti giocata questa notte. Non una bella notizia per il Milan. Il club rossonero è rimasto alquanto irritato per la gestione di questo infortunio. Le condizioni di Pulisic. Brutte notizie per Christian Pulisic e per la squadra: la risonanza magnetica effettuata oggi ha confermato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro per l’attaccante americano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

