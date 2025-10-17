Pulisic il responso sull'infortunio è una mazzata per il Milan | C'è lesione Quante partite salta

Christian Pulisic si è sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l'entità dell'infortunio sofferto con la nazionale statunitense: "C'è lesione". Quante partite salta e quando rientra il jolly offensivo rossonero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

