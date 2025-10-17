Pulisic il responso sull'infortunio è una mazzata per il Milan | C'è lesione Quante partite salta

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic si è sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l'entità dell'infortunio sofferto con la nazionale statunitense: "C'è lesione". Quante partite salta e quando rientra il jolly offensivo rossonero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

pulisic responso sull infortunioMilan, infortunio Pulisic: c'è lesione, i tempi di recupero e quante partite salta - Gli esami confermano le sensazioni negative sull'infortunio di Pulisic: c'è lesione per lo statunitense, il Milan dovrà fare a meno di lui per un lungo periodo. Scrive calciomercato.com

pulisic responso sull infortunioUltim’ora Milan, infortunio Pulisic: confermata la lesione, i tempi di recupero - Il club rossonero fa trapelare aggiornamenti sulle condizioni di Pulisic dopo il recente infortunio accusato con la nazionale. Riporta milanlive.it

pulisic responso sull infortunioInfortunio Pulisic, problema più serio del previsto: rischia un lungo stop - Il Milan ha perso Christian Pulisic per infortunio: si è fermato durante l'ultima partita degli USA e ora cresce l'ansia sul suo recupero. calciotoday.it scrive

