Puglia terza in Italia per malattie infiammatorie intestinali | al Policlinico la Mici Academy per formare i giovani gastroenterologi
La Puglia è la terza regione in Italia per prevalenza di malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), come colite ulcerosa e malattia di Crohn, che nel Paese interessano complessivamente oltre 250mila persone. Si tratta di patologie croniche complesse che colpiscono soprattutto i giovani. 🔗 Leggi su Baritoday.it
